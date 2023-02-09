Финнов перестали спрашивать, стоит ли вступать в НАТО

Ilta-Sanomat: "Истинные финны" больше всех хотят присоединиться к НАТО — без Швеции

Большинство финнов считают, что Хельсинки не стоит дожидаться Стокгольма, чтобы вступить в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, заказанного Ilta-Sanomat. Примечательно, что вопрос о том, стоит ли Финляндии вообще вступать в альянс, в нем отсутствовал.

28% финнов считают, что в НАТО нужно вступать только вместе со Швецией.

Большинство финнов не стали бы дожидаться Швеции для вхождения в НАТО. Таковы результаты исследования, заказанного газетой Ilta-Sanomat.

53% респондентов считают, что членство Финляндии в НАТО не должно зависеть от продвижения этого вопроса в Швеции. 28% считают, что в НАТО нужно вступать только вместе со Швецией. 19% не смогли занять определенную позицию.

"Это четкий политический сигнал руководству страны от граждан о том, что процесс, связанный со вступлением в НАТО, надо продвигать вперед. Назад поворачивать нельзя", — говорит ведущий эксперт исследовательской организации Taloustutkimus Юхо Рахконен (Juho Rahkonen).

Сторонники партии "Истинные финны" больше всех уверены в том, что к НАТО нужно присоединяться, не дожидаясь Швеции. Этого мнения придерживаются 73% сторонников партии. Среди сторонников "Левого союза" 58% считают, что Финляндии стоит дождаться Швеции.

Среди старших возрастных групп мнение о том, что Швецию важно дождаться, распространено сильнее.

Официальные представители Финляндии неоднократно говорили, что Финляндия хочет вступить в НАТО вместе со Швецией. Однако после того, как Турция затормозила ратификацию членства стран в НАТО, ссылаясь на недовольство Швецией, в стране начали появляться другие взгляды на происходящее.

Организация Taloustutkimus опросила 1021 человека в период с 30 января по 1 февраля. Статистическая погрешность составляет около 3%.