США заигрались. Их поставки оружия на Украину перестали быть "помощью"

NYT: США "заменили" Украину в качестве главного противника России в конфликте

У Москвы и Киева есть мотивация для переговоров, но Вашингтон хочет эскалации, пишет NYT. Поставками современного вооружения США не просто "помогают", а "заменяют" Украину в качестве главного соперника России в конфликте, подчёркивает автор статьи.

Недавнее обещание Соединенных Штатов отправить Украине современные боевые танки М1 "Абрамс" представляло собой быструю реакцию на серьезную проблему. А проблема заключается в том, что Киев проигрывает. Насколько мы можем судить, это происходит не потому, что ее солдаты плохо сражаются или ее народ упал духом, а потому, что украинский конфликт превратился в борьбу на истощение в духе Первой мировой – с присущими ей тщательно вырытыми окопами и относительно стабильными фронтами.

Как правило, в такой ситуации победу одерживает та сторона, которая обладает наибольшими демографическими и промышленными ресурсами, позволяющими ей продержаться дольше остальных, – именно так и произошло в случае с Первой мировой войной. Численность населения России в три раза превышает численность населения Украины, кроме того, в распоряжении Москвы относительно сохранная экономика и более современные военные технологии. Но Россия тоже сталкивается с трудностями: до недавнего времени ее продвижению на запад мешали нехватка личного состава и уязвимость оружейных складов перед ракетными ударами. То есть у обеих сторон этого конфликта есть мотивация для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Но у администрации Байдена другие планы. США делают ставку на то, что, предоставив Украине танки, они повысит шансы Киева на победу. В некотором смысле идея сводится к тому, чтобы ускорить ход событий, шагнув от позиционных боев в стиле Первой мировой на следующую ступень боев маневренных в стиле Второй мировой. Это вполне оправданная стратегия: 80 лет назад танки Гитлера и Сталина совершили настоящую революцию в искусстве ведения войны, и случилось это не так далеко от территорий, за которые сегодня борются Россия и Украина.

Но стратегия Байдена влечет за собой эскалацию. Переступив определенную черту, Соединенные Штаты уже перестают "помогать", "консультировать" и "снабжать" украинцев так, как они помогали, скажем, моджахедам в период холодной войны. В этот момент Соединенные Штаты заменяют Украину с роли главного противника России в этом конфликте (курсив автора – прим. ИноСМИ). Трудно сказать, когда именно они достигнут этой точки – и не достигли ли они ее уже. С кем сражается Россия – с Украиной или с Соединенными Штатами? Россия начала спецоперацию. А кто инициировал войну между Россией и Соединенными Штатами?

Этот внезапный политический крен похож на случайность. Администрация Байдена несколько недель уговаривала канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине немецкие танки "Леопард". Было трудно. Когда в 80-х годах начинающий социал-демократ Шольц активно выступал за разоружение Европы, будучи еще членом молодежного крыла своей партии, он вряд ли мог предположить, что станет первым канцлером Германии со времен Гитлера, отправившим немецкие танки в бой против России.

Шольц отказывался передавать Киеву танки, если только Соединенные Штаты не сделают то же самое. Его желание действовать синхронно с Соединенными Штатами, несомненно, связано с темным прошлым Германии. Но также вполне возможно, что он боится оказаться втянутым в вооруженный конфликт. В этом столетии Германия дважды отказывалась от участия в войнах, призванных защитить мир от злобных диктаторов: канцлер Герхард Шредер возглавил сопротивление вторжению Джорджа Буша в Ирак в 2003 году, а в 2011 году преемница Шредера Ангела Меркель отказалась поддержать позицию Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, настаивавших, что только вторжение в Ливию может помешать полковнику Муаммару Каддафи осуществить геноцид. В обоих случаях позиция Германии оказалась более мудрой.

Возможно, эта кампания в защиту Украины – нечто, совершенно иное. А может быть и нет. В конце концов Шольц уступил и пообещал дать танки. Но настаивая на том, чтобы Соединенные Штаты тоже отправили танки Украине, он хотя бы продемонстрировал символическое сопротивление.

В эпоху умных устройств, робототехники и дистанционного управление масштабы вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт всегда были больше, чем казалось. Реактивная артиллерия с компьютерным наведением, которую Украина получила от США, возможно, выглядит аналогом лошадей и ружей, которые в прошлом получали повстанцы. На первый взгляд они кажутся вполне традиционным оружием, хотя и довольно современным.

Но есть одно существенное отличие. Большая часть разрушительной силы нового оружия объясняется тем, что оно встроено в американскую информационную сеть, в пакет услуг, который продолжает работать независимо от бойца и который не будет в полной мере передан в его руки. Таким образом Соединенные Штаты принимают непосредственное участие в операциях в момент их проведения. Они сражаются.

Весной прошлого года Украина шокировала российский военно-морской флот, использовав переданные американцами данные для наведения, чтобы потопить крейсер "Москва". Спустя несколько месяцев после начала спецоперации русские осознали, что солдаты, которые пользуются личными мобильными телефонами, становятся жертвами ударов. В канун Нового года в Макеевке казарма, полная новобранцев, подверглась ракетному обстрелу ровно в полночь, когда солдаты начали звонить своим друзьям и родным, чтобы пожелать счастья в новом году. По информации российских властей, в результате атаки погибло 89 человек. <…>

После подобных эпизодов российское руководство вряд ли станет думать, что сопротивление, с которым оно сталкивается, исходит от Украины. Соединенные Штаты не просто реагируют на "просьбы" Киева предоставить ему то или иное оружие. Они играют гораздо более активную роль. Являясь в большинстве случае разработчиком оружия, Соединенные Штаты, вероятно, лучше остальных понимают, какие "технические решения" лучше подходят для тех или иных ситуаций на поле боя.

Обслуживать танки "Абрамс" и обучать управлению ими могут только опытные инженеры и инструкторы. Будут ли эти специалисты доставлены на поле боя из Соединенных Штатов? В этом случае мы получим ситуацию, аналогичную ситуации, когда в начале 60-х годов во Вьетнаме появились американские "консультанты". "В этом нет наступательной угрозы", – заявил президент Байден о поставках танков "Абрамс" в январе. Разумеется, он имеет право так думать, но российское руководство, скорее всего, не разделяет его точку зрения.

Между советниками Байдена возникают разногласия относительно того, насколько агрессивно нужно вести этот конфликт. Некоторые даже предлагают вытеснить Россию из Крыма. Для НАТО это обернется миссией совершенно нового типа: завоевание, аннексия и размещение войск на территориях, где живут люди, которые этого не хотят.

В основе специальной военной операции России на Украине лежит целый ряд переплетающихся исторических сдвигов, произошедших после окончания холодной войны (таких как поразительный подъем Америки после холодной войны, сменившийся ее относительным упадком), а также происшествия экономического характера (такие как колебания цен на энергоносители). Однако она также представляет собой очередную главу в продолжающейся геостратегической истории, в которой сюжет почти не меняется вот уже несколько столетий: самая большая по площади страна не имеет надежного выхода во внешний мир. Наиболее надежный маршрут пролегает через Черное море, где он пересекает торговые пути, которые связывают цивилизации Азии с цивилизациями Европы. Именно там русские войска сталкивались с армиями турецких султанов в XVII и XVIII веках, с армией британского лорда Пальмерстона в XIX веке и силами Гитлера в XX.

Выступая на прошлой неделе на праздновании 80-летней годовщины победы Советского Союза над Германией в Сталинградской битве президент Владимир Путин сравнил текущий конфликт с событиями Второй мировой войны. Русские утверждают, что цель нынешнего конфликта – предотвратить появление на Черном море вражеского опорного пункта, который мог бы перекрыть Москве выход во внешний мир. Лишившись Украины, Россия может превратиться с вассальное государство. Мы не знаем, действительно ли НАТО намеревается подчинить, расколоть или даже уничтожить Россию, однако русским эти варианты не кажутся такими уж немыслимыми.

Многие американцы не могут устоять перед искушением назвать Путина "варваром" и осудить его действия на Украине. Со своей стороны, русские утверждают, что сейчас Россия сражается за свое выживание против Соединенных Штатов в условиях несправедливого миропорядка, где Америка пользуется незаслуженными привилегиями.

Мы должны помнить, что, какую бы мораль каждая из сторон ни вкладывала в свои действия, в основе этого конфликта лежит вовсе не столкновение ценностей. Это классический конфликт между государствами за территорию и власть, разворачивающаяся на границе между империями. И в этой конфронтации у Путина и России заметно меньше подходящих вариантов отступления, чем кажется американским политикам, и гораздо более сильная мотивация для того, чтобы последовать за Соединенными Штатами вверх по лестнице эскалации.

Автор статьи: Кристофер Колдуэлл (Christopher Caldwell), автор статей для The Times и пишущий редактор The Claremont Review of Books.