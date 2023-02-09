Вучич спрогнозировал переход украинского конфликта в неконтролируемую стадию

Президент Сербии заявил об ожидании эскалации ситуации из-за решений Запада о поставках вооружений Киеву

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине в ближайшее время будет лишь усугубляться и расширяться и в конечном счете станет неконтролируемым. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич во вторник в эфире телеканала Pink.

"Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии", - заявил Вучич. Президент отметил, что в таком случае положение Сербии будет лишь ухудшаться.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Президент США Джо Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета The Washington Post​​​​​ сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона "предвидят потенциальное одобрение" передачи F-16 или вариант, при котором союзники Вашингтона предоставят Киеву эти приобретенные у Соединенных Штатов самолеты с разрешения американской стороны.