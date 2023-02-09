Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Эту инициативу официально подтвердило Минобороны Германии

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Германии официально подтвердило решение о поставках Киеву 178 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении оборонного ведомства ФРГ.

"Федеральное правительство поддерживает Украину <...> в тесном сотрудничестве с международными партнерами, поставляя основные боевые танки Leopard 1A5 для законной самообороны <...>", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что кабмин Германии уже объявил о политическом одобрении этой поставки на прошлой неделе. "Затем последовали необходимые формальные этапы утверждения", - добавили в Минобороны ФРГ.

"Министерство по делам экономики и защиты климата в качестве официального лицензирующего органа выдало германским военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Сколько основных боевых танков Leopard 1A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ", - резюмировали в оборонном ведомстве Германии.

Финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских военных осуществляется в тесной координации со странами - партнерами ФРГ в Европе, заключили в Министерстве.

Ранее во вторник издание Der Spiegel сообщило, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности Германии, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных, внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, одобрил поставку Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника, как пишет Der Spiegel, будет передана из запасов промышленности. В идеале первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года, резюмирует издание.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.