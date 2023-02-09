Войти
ИноСМИ

В Эстонии сочли вступление Швеции в НАТО неизбежным

220
0
0
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ERR: процесс вступления Швеции в НАТО зависит от "нелиберального автократа" Эрдогана

Больно смотреть, как нелиберальный автократ злоупотребляет процессом вступления Швеции в НАТО в своих внутриполитических интересах, заявил эстонский политолог в беседе с ERR. Однако, по его мнению, ситуация в Турции после выборов изменится.

Андрей Крашевский

По мнению директора аналитического центра CEPS и научного сотрудника Института внешней политики Эстонии Стивена Блокманса, кажущееся противодействие Турции заявке Швеции на вступление в НАТО связано с выборами в Турции, которые пройдут в мае этого года, и после этого появится короткое "окно возможностей", чтобы повлиять на турецкого лидера.

"Я предполагаю, что это просто турбулентность, которая служит интересам президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана перед выборами, которые пройдут в мае", — сказал Блокманс в понедельник в передаче "Välisilm" на телеканале ETV.

"Конечно, больно смотреть, как нелиберальный автократ злоупотребляет процессом вступления Швеции в НАТО в своих внутриполитических интересах. Некоторые требования, выдвигаемые Турцией, Швеция просто не в состоянии выполнить. Хотя бы выдачу граждан Швеции, даже если у них есть второе гражданство", — добавил политолог.

Однако, по его мнению, ситуация в Турции после выборов изменится, и тогда можно будет добиться снятия возражений Анкары.

"Между выборами, которые пройдут в мае, и саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, будет небольшое окно, когда на Эрдогана можно будет повлиять. Но, конечно, это будет зависеть от результатов выборов", — пояснил Блокманс.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2022 году в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Однако Турция, также являющаяся членом НАТО, заблокировала заявку, обвинив их в укрывании членов Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией, и выдвинув ряд других требований. На саммите НАТО в Мадриде летом прошлого года был подписан трехсторонний протокол по снятию разногласий между странами, но Турция утверждает, что прогресс по его выполнению был недостаточным. Инциденты с публичным сожжением Корана в Швеции в начале 2023 года также усилили напряженность между Анкарой и Стокгольмом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
30.06.2022
Турция готова воплотить страшный сон Запада. Он связан с Россией
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
28.04.2022
В США признали: в случае нападения России НАТО будет бесполезна
03.03.2022
Foreign Policy: Турция закрыла проливы для военных кораблей всех стран
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 05:35
  • 3
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 09.02 03:33
  • 44226
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 22:08
  • 92
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 18:17
  • 1
В СФ считают, что кадровый вопрос - главный для ОПК России при росте гособоронзаказа
  • 08.02 17:01
  • 3
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 08.02 16:50
  • 2
Украинские диверсанты-частники
  • 08.02 15:38
  • 5
Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»
  • 08.02 14:21
  • 2
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал координационный центр беспилотных авиасистем
  • 08.02 14:17
  • 1
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
  • 08.02 14:16
  • 1
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
  • 08.02 13:33
  • 2
Иран опроверг сообщения о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА
  • 08.02 12:00
  • 1
Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону
  • 08.02 11:58
  • 12
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 07:47
  • 1
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
  • 08.02 05:27
  • 2398
Как насчёт юмористического раздела?