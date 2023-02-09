В Эстонии сочли вступление Швеции в НАТО неизбежным

ERR: процесс вступления Швеции в НАТО зависит от "нелиберального автократа" Эрдогана

Больно смотреть, как нелиберальный автократ злоупотребляет процессом вступления Швеции в НАТО в своих внутриполитических интересах, заявил эстонский политолог в беседе с ERR. Однако, по его мнению, ситуация в Турции после выборов изменится.

Андрей Крашевский

По мнению директора аналитического центра CEPS и научного сотрудника Института внешней политики Эстонии Стивена Блокманса, кажущееся противодействие Турции заявке Швеции на вступление в НАТО связано с выборами в Турции, которые пройдут в мае этого года, и после этого появится короткое "окно возможностей", чтобы повлиять на турецкого лидера.

"Я предполагаю, что это просто турбулентность, которая служит интересам президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана перед выборами, которые пройдут в мае", — сказал Блокманс в понедельник в передаче "Välisilm" на телеканале ETV.

"Конечно, больно смотреть, как нелиберальный автократ злоупотребляет процессом вступления Швеции в НАТО в своих внутриполитических интересах. Некоторые требования, выдвигаемые Турцией, Швеция просто не в состоянии выполнить. Хотя бы выдачу граждан Швеции, даже если у них есть второе гражданство", — добавил политолог.

Однако, по его мнению, ситуация в Турции после выборов изменится, и тогда можно будет добиться снятия возражений Анкары.

"Между выборами, которые пройдут в мае, и саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, будет небольшое окно, когда на Эрдогана можно будет повлиять. Но, конечно, это будет зависеть от результатов выборов", — пояснил Блокманс.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2022 году в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Однако Турция, также являющаяся членом НАТО, заблокировала заявку, обвинив их в укрывании членов Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией, и выдвинув ряд других требований. На саммите НАТО в Мадриде летом прошлого года был подписан трехсторонний протокол по снятию разногласий между странами, но Турция утверждает, что прогресс по его выполнению был недостаточным. Инциденты с публичным сожжением Корана в Швеции в начале 2023 года также усилили напряженность между Анкарой и Стокгольмом.