Figaro: США недооценили способность России и КНР к партнерству, Пекин не слушает русофобов

Как могло случиться, что Китай сблизился с Россией, хотя им все предсказывали "мезальянс"? Этим вопросом задается и автор Figaro. Она приходит к выводу: ошибка Запада была в его враждебности и недооценке "смычки" Москвы и Пекина. Увидев поставки оружия НАТО Украине, КНР поняла: следующая — я.

В случае с Россией и Китаем, с моей точки зрения, речь идет не просто о прагматическом и временном "браке по расчету". Речь идет о реальном сотрудничестве, основанном и на общих идеологических основаниях, а также на своеобразной солидарности двух стоящих на системе твердой личной власти режимов.

Китай до сих пор не осудил спецоперацию России на Украине спустя почти год после ее начала, и не следует ожидать, что он сделает это или дистанцируется от своего стратегического партнера. И наоборот, надо ожидать, что он более чем когда-либо будет осуждать позиции и действия Соединенных Штатов и их союзников. 30 января во время очередной пресс-конференции Мао Нин, одна из представителей МИД КНР, обвинил США в том, что именно они являются виновниками кризиса на Украине и что они в первую очередь способствуют затягиванию и обострению конфликта, отправляя оружие на Украину. "Если США действительно хотят положить конец этому кризису и беспокоятся за жизнь украинцев, то они должны прекратить поставлять оружие и наживаться на конфликте", — считает женщина-дипломат.

Китай и украинский вопрос: идейное согласие с Россией

С самого начала российской спецоперации Китай постоянно обвинял США в том, что они вместо миротворчества подливают масла в огонь. С марта 2022 года в Китае ведется пропаганда, основанная на российских конспирологических теориях о наличии на территории Украины американской лаборатории по производству биохимического оружия. Переняли китайцы и элементы русских россказней насчет "провокаций" НАТО, которые якобы оправдывают действия россиян. (Так в тексте. На самом деле американцы реально открывали биолаборатории в местах хранения патогенов на территории бывших советских республик, включая Украину и Грузию, якобы для "контроля" над опасными патогенами. А "русские россказни" о провокациях НАТО подтверждаются историей расширения альянса в 1999-2022 гг. и активной помощью Запада госперевороту в Киеве в 2014 году — Прим. ИноСМИ.)

По мере того, как обвинения в адрес Вашингтона и Запада в целом нарастают, китайско-российские отношения быстро укрепляются, и этот процесс шел в течение всего последнего года. Амбициозная совместная декларация от 4 февраля 2022 года, подписанная во время визита Владимира Путина в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, ни разу не подвергалась сомнению. "Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России для новой эры все лучше координируется, оно стало более зрелым и устойчивым", — заявил Си Цзиньпин 31 декабря во время дистанционного "виртуального саммита" с Владимиром Путиным. И в самом деле: сотрудничество в области энергетики значительно укрепилось с начала конфликта. С мая 2022 Россия года является ведущим поставщиком нефти в Китай.

Китай поставляет России, Россия — Китаю

Ожидается, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай будет постепенно увеличиваться. В сентябре прошлого года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде министр энергетики России объявил о строительстве нового газопровода "Сила Сибири — 2" между Россией и Китаем которое должно начаться в 2024 году и закончиться в 2030 году. Он позволит Москве переориентировать поставки газа на восток. Этот газопровод производительностью 50 миллиардов кубометров газа в год будет дополнением к уже работающему с 2019 года газопроводу "Сила Сибири-1", который должен постепенно увеличивать свои поставки до 20 миллиардов кубометров в год.

Более того, Китай начинает платить за российский газ в рублях и юанях. Примечательно, что в сентябре 2022 года российский газовый гигант "Газпром" подписал соглашение о начале конвертации платежей за поставки газа в Китай в местные валюты, чтобы освободиться от доллара. Помимо энергетики, двусторонняя торговля увеличилась также в других секторах. Согласно данным китайской таможни, опубликованным в середине января, общий объем торговли между двумя странами увеличился в 2022 году почти на 30% за год по сравнению с 2021 годом.

В то время как Россия поставляет Китаю в основном энергоресурсы (почти 70% ее экспорта), она также экспортирует туда сельскохозяйственную продукцию, объемы которой постоянно растут. Китай наращивает в Россию экспорт технологической продукции, в том числе полупроводников, несмотря на действующие санкции. В декабре Китай и Россия совместно провели очередные военно-морские учения в Восточно-Китайском море, последовавшие за многочисленными совместными учениями, организованными за последнее десятилетие (в Средиземном, Балтийском, Южно-Китайском морях и в Сибири).

В конце 2022 года китайская дипломатия перешла к активным действиям с целью налаживания сотрудничества с ЕС и несколькими его членами и продолжает это наступление до сих пор. Китай заявил, что готов укреплять связи с Францией, пытаясь извлечь выгоду из встречи китайского президента со своим французским коллегой во время саммита G20 на Бали. Но когда дело доходит до украинского конфликта, позиция Китая (отсутствие осуждения России) расходится с позицией ЕС. Есть даже существенные расхождения в выборе слов у европейских и китайских дипломатов (китайцы систематически отвергают наше требование говорить про "войну" и "вторжение", их дипломаты использует вместо наших слов выражение "украинский кризис"). Так что дипломатические расхождения с ЕС у Китая больше, чем с Россией, и эта позиция Китая не меняется.

Пекин увидел в Европе "прихвостней США"

Китайская дипломатия, похоже, считает, что восстановить отношения с европейскими партнерами можно без корректировки своей позиции по отношению к России, а порой китайцы просто отвергают навязываемое нами обсуждению украинской темы. Это "наступление шарма", призванное "обольстить" ЕС, не ссорясь с Россией, может показаться не только иллюзорным, но и поверхностным, учитывая различия в позициях и в ценностях, которые в Европе другие, более возвышенные. Но есть своя логика и у Пекина: им Европейский союз и его государства-члены, в частности те, которые поставляют оружие Киеву, воспринимаются как "прихвостни США". Такова маоистская риторика, которую в последние четыре года все активнее использовала китайская дипломатия.

Европейская дипломатия, со своей стороны, считает, что она в состоянии заставить Китай скорректировать свою позицию по отношению к России, учитывая важность торговли между ЕС и Китаем. (Напомним, что Китай стал основным торговым партнером ЕС в 2020 году, опередив США.) Во время своего визита в Китай в декабре прошлого года председатель Европейского совета Шарль Мишель настоятельно рекомендовал Си Цзиньпину "использовать свое влияние на Россию, чтобы она соблюдала Устав ООН". Представители ЕС уже пытались это сделать на саммите ЕС-Китай в апреле 2022 года. Этот саммит был похож на "диалог глухих", по выражению Жозепа Борреля, верховного представителя Европейской комиссии по внешним связям и политике безопасности. Так что пока торговля не смогла смягчить настрой китайцев.

Во время их онлайн-общения 31 декабря 2022 года Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину: "Китай готов присоединиться к России и всем другим прогрессивным силам в мире, которые выступают против гегемонизма и политики силы, отвергнуть любой односторонний подход, протекционизм и запугивание (...)". Председатель КНР весной может отправиться в Москву с государственным визитом в ответ на приглашение, направленное ему Владимиром Путиным в декабре. При этом напряженность в отношениях с общим врагом США у России и Китая растет с каждым днем, о чем свидетельствует отмена визита главы американской дипломатии в Китай несколько дней назад.

За последнее десятилетие китайско-российское сближение нами часто недооценивалось. Начиная с 2014 года его часто называли всего лишь прагматичным и временным "браком по расчету", где у жениха и невесты слишком разный вес, чтобы альянс их мог продолжаться долго. Мы слишком часто и ошибочно говорим об экономической "вассализации" России со стороны Китая. Это просто не совсем точно. Я бы не стала делать сегодня никаких далеко идущих выводов о рамках и пределах китайско-российского сближения. Но чтобы не терять времени, стоит принять во внимание две вещи. У России и Китая есть структурные антагонизмы, которые будут мешать им сближаться. Но их объединяет солидарность авторитарных режимов, до которых мы пока не добрались со своей демократией.

Алис Экман — аналитик Института исследований безопасности Европейского Союза, ее специализация — страны Азии.