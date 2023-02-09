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ТАСС

Минобороны Дании подтвердило поставку 100 танков на Украину

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Танк Leopard 1A5-DK армии Дании во время учений НАТО Cold Grouse в 1995 году
Танк Leopard 1A5-DK армии Дании во время учений НАТО Cold Grouse в 1995 году.
Источник изображения: вооруженные силы Дании / olfi.dk

Как отметили в ведомстве, "первая промежуточная цель проекта" доставить примерно 80 танков

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Дания в сотрудничестве с Нидерландами и Германией поставит Украине танки Leopard 1A5. Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе Минобороны Дании.

"При широкой поддержке датского парламента правительство изучило возможность сотрудничества по ремонту и передаче Украине не менее 100 танков, - говорится в сообщении. - Вместе с Нидерландами и Германией Дания сейчас запускает проект по обновлению танков Leopard 1A5. Первая промежуточная цель проекта - как можно быстрее доставить танки двум батальонам, что соответствует примерно 80 танкам. Ожидается, что первые танки будут готовы в течение нескольких месяцев и будут использоваться для обучения украинских сил", - говорится в сообщении.

В рамках проекта Украине будет предложено обучение эксплуатации танков, а также запасные части и боекомплект, поясняется в пресс-релизе.

Ранее Датское радио сообщило, что речь идет о списанных танках, которые больше не входят в состав Вооруженных сил Дании. Они использовались в войне на Балканах в 1994 году. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
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