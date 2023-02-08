Глава Минобороны ФРГ подтвердил отправку Киеву более 100 танков Leopard 1 странами Европы

Борис Писториус не уточнил, какие европейские страны, кроме Германии, должны отправить танки

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Украина получит более 100 основных боевых танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран. Об этом он заявил во вторник в ходе своего первого визита в Киев.

По его словам, как пишет агентство DPA, к первому или второму кварталу 2024 года такими танками должно быть оснащено не менее трех украинских батальонов. Однако глава Минобороны ФРГ не уточнил, какие европейские страны, кроме Германии, должны отправить танки Leopard 1 на Украину. В то же время Писториус отметил, что поставка техники будет осуществляться поэтапно. К лету Киеву должно быть передано от 20 до 25 танков, а к концу года - до 80. Цель, по утверждению министра, состоит в том, чтобы поставить Украине более 100 танков к первому или второму кварталу 2024 года.

Это означает, что по меньшей мере три украинских батальона должны быть укомплектованы запасными частями и боеприпасами, включая материалы, которые необходимо закупить. Кроме того, как указал Писториус, начато обучение 600 сержантов. Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что не должно быть никаких сомнений в том, что ФРГ и другие партнеры в Европе и за ее пределами "продолжат твердо стоять на стороне Украины в будущем". "И мы продолжим поддерживать ее [Украину] всем необходимым", - заверил министр.

По словам Писториуса, до конца месяца Украина получит дополнительные управляемые ракеты, а также пять зенитных самоходных установок Gepard и еще пять бронеэкскаваторов Dachs. Пять танковых мостоукладчиков Biber будут поставлены в марте. Говоря о поставках Киеву истребителей, Писториус вновь заметил, что первоочередной задачей на данный момент является передача танков Leopard, а также, прежде всего, обеспечение возможности противовоздушной обороны.

Во вторник Писториус прибыл с визитом в Киев, ставшим первой крупной зарубежной поездкой министра обороны ФРГ, который был приведен к присяге менее трех недель назад. По соображениям безопасности изначально его визит держался в тайне. Помимо президента Украины Владимира Зеленского, Писториус также встретился с министром обороны Алексеем Резниковым.

Ранее во вторник издание Der Spiegel сообщило, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности Германии, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных, внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, одобрил поставку Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника, как пишет Der Spiegel, будет передана из запасов промышленности. В идеале первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года, резюмирует издание.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.