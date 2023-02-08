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ТАСС

Концерн Rheinmetall планирует поставить Украине первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году

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Танк Leopard 1
Танк Leopard 1.
Источник изображения: REUTERS/ Yves Herman

Еще 88 танков поставят в 2024 году, отметил глава оборонной компании Армин Паппергер

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву от 20 до 25 основных боевых танков Leopard 1 в 2023 году, заявил во вторник его глава Армин Паппергер.

"Остальные 88 [танков Leopard 1], которые у нас есть, будут поставлены в следующем году", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных, внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, одобрил поставку Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника, как пишет Spiegel, будет передана из запасов промышленности. В идеале первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года, резюмирует издание.

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) окончательно снял с вооружения танк Leopard 1 в 2003 году и заменил его на более современный Leopard 2.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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