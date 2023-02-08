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ТАСС

Нидерланды намерены вместе с Германией и Данией поставить Киеву около 100 танков Leopard 1

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Немецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1.
Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

По словам главы нидерландского Минобороны Кайсу Оллонгрена, страны также хотят поставить запчасти и боеприпасы

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерланды в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине около 100 танков Leopard 1. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на главу Минобороны Кайсу Оллонгрен.

В документе, по данным телеканала, отмечается, что конфликт на Украине "вошел в критически важную стадию", поэтому "поставка танков является важной".

Как утверждает НТК, речь идет о модернизированных танках, находящихся в запасах оборонной промышленности ФРГ. Страны также намерены поставить запасные части к ним и боеприпасы. В Германии данные танки были сняты с вооружения в 2003 году.

Поставка танков Leopard 1 осуществляется отдельно от плана по поставке Украине более современных германских танков Leopard 2, этот вопрос по-прежнему обсуждается в контексте НАТО, отмечает телеканал. По его данным, Нидерланды имеют 18 таких танков в своем распоряжении, однако они арендуются у Германии. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил их выкуп для последующей передачи Украине. 

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Страны
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Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
NATO
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