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ТАСС

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт
Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Пострадавших нет, командование российского миротворческого контингента начало разбирательство

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российскими миротворцами было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, распространенном во вторник.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, командование российского миротворческого контингента начало разбирательство по факту нарушения. 

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