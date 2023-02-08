Министр обороны Германии прибыл на Украину

Борис Писториус передал своему украинскому коллеге Алексею Резникову уменьшенную модель танка Leopard 2

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину, где встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом во вторник сообщило агентство РБК-Украина.

Издание опубликовало в Telegram-канале фотографию, на которой Писториус передает Резникову уменьшенную модель танка Leopard 2.

"В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше", - написал Резников в подписи к той же фотографии, опубликованной в Twitter. При этом глава украинского оборонного ведомства не уточнил, где именно состоялась его встреча с Писториусом.

Ранее во вторник польское информационное агентство IAR сообщило, что Писториус в среду посетит Варшаву и встретится с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.