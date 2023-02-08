Роскосмос задействовал все средства ДЗЗ для мониторинга зоны землетрясения в Турции

В госкорпорации сообщили о соответствующем запросе МЧС России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роскосмос задействовал все имеющиеся средства российской спутниковой группировки дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для мониторинга территории на юго-востоке Турции, где в понедельник произошли землетрясения. Об этом во вторник сообщили в госкорпорации.

"Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова", - говорится в сообщении, которое сопровождается снимком.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовало около 300 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Спустя некоторое время был зафиксирован новый мощный удар стихии.