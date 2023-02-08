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ТАСС

Spiegel: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1

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Танки Leopard 1
Танки Leopard 1.
Источник изображения: Monasse Thierry/ ANDBZ/ ABACA via Reuters Connect

По информации издания, официально о решении объявят вечером 7 февраля

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Украине. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, в начале этой недели Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных, внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, одобрил поставку Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника, как пишет Spiegel, будет передана из запасов промышленности. В идеале первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года, резюмирует издание.

Официально, по данным Spiegel, решение о поставке танков Leopard 1 Украине будет объявлено во вторник вечером. Таким образом, правительство ФРГ продвигает еще один крупный пакет военной помощи Киеву. Последние месяцы, как указывает издание, Ведомство федерального канцлера тайно вело переговоры с представителями оборонной промышленности о поставке танков Leopard 1. Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH подготовит к эксплуатации и отправке на Украину около 90 моделей Leopard 1, которые хранились на складах в течение многих лет.

Вторая партия Leopard 1, как замечает Spiegel, поступит из Италии. Там германский оборонный концерн Rheinmetall несколько месяцев назад получил возможность приобрести 88 таких танков. После получения разрешения на экспорт Rheinmetall начал закупку танков и теперь будет модернизировать их в кратчайшие сроки. Расходы на танки и их ремонт берет на себя правительство ФРГ, а денежные средства поступят из источников, предназначенных для обучения украинских военных.

Количество танков, которые в конечном итоге действительно будут поставлены Киеву, теперь зависит от того, сколько Leopard 1 Украина захочет. Однако источники в органах безопасности полагают, что Киев заберет все имеющиеся танки. Компания FFG из Фленсбурга уже отремонтировала около 30 танков Leopard 1, и в лучшем случае они могут быть переданы весной. Бундесвер окончательно снял с вооружения танк Leopard 1 в 2003 году и заменил его на Leopard 2.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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Великобритания
Германия
Италия
Норвегия
Польша
Словакия
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Продукция
Leopard-1
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