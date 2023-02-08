СМИ: Дания поставит на Украину списанные танки

Танк Leopard 1A5-DK армии Дании во время учений НАТО Cold Grouse в 1995 году.

По данным Датского радио, первые танки могут поступить на Украину в течение нескольких месяцев

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Списанные датские танки Leopard 1A5 будут отправлены на Украину. Об этом во вторник сообщает Датское радио.

По его информации, речь идет о танках Leopard старого производства, которые больше не входят в состав Вооруженных сил Дании. Танки были проданы в 2010 году компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH во Фленсбурге, в Германии.

Ожидается, что первые танки поступят на Украину в течение нескольких месяцев. Ранее телеканал TV 2 сообщал, что речь идет о 99 датских танках Leopard.

"В целом Дания заботилась о том, чтобы помочь Украине как можно лучше и больше. И мы продолжаем это делать. Вот почему мы рассматриваем продолжающиеся пожертвования оружия", - прокомментировала премьер-министр Метте Фредериксен.

Датские танки использовались в войне на Балканах в 1994 году.