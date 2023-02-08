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ТАСС

На Украине продлили на три месяца военное положение и всеобщую мобилизацию

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Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Военное положение в стране было введено 24 февраля 2022 года, несколько раз его действие продлевали

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия в стране военного положения и срока всеобщей мобилизации на три месяца.

"Парламент одобрил законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения, за [проголосовали] 348 [человек]. Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней. Также парламент одобрил законы №8420 об указах президента о продлении срока действия всеобщей мобилизации, за [проголосовали] 344 [человека], тоже срок с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней", - написал он в своем Telegram-канале.

Военное положение на Украине введено 24 февраля 2022 года, несколько раз его действие продлевали, в предыдущий раз также на 90 дней.

25 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие, в предыдущий раз - до 19 февраля 2023 года. 

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