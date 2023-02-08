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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ

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Фрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Фрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в этом году в боевой состав ВМФ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" завершат в этом году испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов соответственно, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал руководство "Северной верфи" и начальников профильных органов управления главного командования ВМФ о ходе испытаний кораблей.

"Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Как было доложено главкому, "Адмирал Головко" находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. На настоящий момент времени на фрегате проверена работа комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также на полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет "Меркурий".

Корвет "Меркурий"

Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Представители заводских сдаточных команд совместно с экипажами фрегата и корвета проводят маневренные и скоростные испытания кораблей, проверяют работу ряда агрегатов, корабельных систем и узлов, вооружения корабля, навигационных комплексов и бортовых радиотехнических средств.

"Меркурий", российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350, построенный на "Северной верфи". Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в то числе гиперзвуковых "Цирконов".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
22350
БФ
ГЗЛА
СФ
ЧФ
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