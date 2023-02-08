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ТАСС

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал координационный центр беспилотных авиасистем

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Центр возглавил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения холдинга Дмитрий Савицкий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" создал координационный центр для систематизации работы предприятий промышленности РФ по разработке, испытанию и внедрению беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения холдинга Дмитрий Савицкий, который возглавил центр.

"Для систематизации работы предприятий концерна в сфере беспилотных авиационных систем создан координационный центр, в который вошли специалисты холдинга различных направлений. Ведутся исследовательские работы, намечены конкретные планы, которые верстаются и требуют согласования. Мы только приступили к процессу, но уже в ближайшее время рассчитываем соединить усилия всех его участников и получить первые серьезные результаты", - сказал Савицкий в ходе Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

Некоторые предприятия, входящие в холдинг, занимаются разработкой навигационного оборудования для беспилотников, комплексов противодействия беспилотным аппаратам, интеграцией БАС в общее воздушное пространство. "Центр будет структурировать все эти и другие направления, чтобы все участники процесса смогли следовать единой технической политике", - подчеркнул Савицкий.

По его словам, координационный центр в ближайшее время приступит к созданию рабочих групп по различным компетенциям. Планируется также взаимодействие с рядом других отечественных компаний, которые, в частности, занимаются разработками систем ведения разведки, идентификации, нейтрализации, поиска и сопровождения БЛА.

Концерн и его дочерние общества представили на выставке NAIS 2023 новейшие натурные образцы и макеты различного оборудования, а также некоторые инновационные решения в области аэронавигации. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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