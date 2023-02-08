СМИ: западные страны не хотят поставлять Киеву истребители F-16 из-за российских ЗРК

По данным The Spectator, воздушное пространство над линией соприкосновения прикрывает множество российских средств ПВО, в том числе ЗРК "Бук", "Тор" и "Триумф"

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Западные страны не хотят поставлять Украине истребители F-16 из-за угрозы их уничтожения российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Об этом сообщил журнал The Spectator.

По данным издания, воздушное пространство над линией соприкосновения прикрывает множество российских средств ПВО, в том числе ЗРК "Бук", "Тор" и "Триумф". Вооруженные силы России также используют специальные радары 48Я6-К1 "Подлет", которые увеличивают дальность обнаружения воздушных целей.

Как отмечает журнал, любой западный самолет при поставке на Украину столкнется с большой угрозой со стороны российских ЗРК. Даже относительно небольшое число западных истребителей, которые Украина, возможно, получит и сумеет использовать, не позволит ей "приблизиться к требуемому уровню боевого потенциала", уточняют аналитики The Spectator.

Ранее газета Politico информировала, что США могут разрешить другим странам поставить Украине истребители F-16. По ее данным, маловероятно, что Соединенные Штаты отправят свои истребители, но Вашингтон может разрешить другим странам передать Киеву свои F-16.

31 января Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позднее заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подчеркнул, что королевство считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители в настоящее время. В последние дни канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.