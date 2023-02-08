Войти
Военное обозрение

В Иране открыли новую подземную базу военно-воздушных сил Oghab 44

155
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Ирана объявили о введении в эксплуатацию новой подземной базы военно-воздушных сил республики Oghab 44 («Орел 44»). Об этом сообщает иранская пресса со ссылками на представителей военного ведомства исламской республики.

В мероприятии открытия базы участвовали начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери и командующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави. На военно-воздушной базе, расположенной под землей, могут размещаться самые разные самолеты военной авиации, включая истребители, бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.

Сама база состоит из нескольких секций, включая зону боевого дежурства, ангары для самолетов, ремонтно-технический центр, навигационные и аэродромные службы, топливные хранилища, командный пункт. База может принимать новые истребители и готовить их к выполнению боевых задач.

Источник изображения: topwar.ru

Авиабаза Oghab 44 – не первый объект подобного рода в Иране. Такие базы строят в соответствии с потребностями вооруженных сил и требованиями по гражданской обороне. Обычно они располагаются под горными районами, чтобы самолеты с базы можно было использовать для проведения внезапных операций, когда противник не ожидает, что иранская авиация начнет боевые вылеты.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее Военно-воздушные силы Ирана открыли специальную подземную базу для беспилотной авиации. Она получила название «База дронов 313». Как утверждает западная пресса, ВВС Ирана создали подробный план по созданию подземных баз пилотируемой и беспилотной авиации по всему Ирану. Это очень дальновидный ход, позволяющий, в том числе, и частично уберечь военные объекты от спутниковой разведки США, которая наблюдает за местами дислокации иранских вооруженных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Похожие новости
26.11.2020
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
20.11.2020
Помпео обещал ужесточение санкций против Ирана
16.11.2020
Поставка F-35: зачем США вооружают ОАЭ
16.11.2017
Рынки сбыта рекордного урожая пшеницы
28.03.2012
Писали все, что пришло в голову?
20.03.2012
На Восток
13.03.2012
США вооружат Израиль своими противобункерными бомбами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит