В Иране открыли новую подземную базу военно-воздушных сил Oghab 44

Источник изображения: topwar.ru

Власти Ирана объявили о введении в эксплуатацию новой подземной базы военно-воздушных сил республики Oghab 44 («Орел 44»). Об этом сообщает иранская пресса со ссылками на представителей военного ведомства исламской республики.

В мероприятии открытия базы участвовали начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери и командующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави. На военно-воздушной базе, расположенной под землей, могут размещаться самые разные самолеты военной авиации, включая истребители, бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.

Сама база состоит из нескольких секций, включая зону боевого дежурства, ангары для самолетов, ремонтно-технический центр, навигационные и аэродромные службы, топливные хранилища, командный пункт. База может принимать новые истребители и готовить их к выполнению боевых задач.

Источник изображения: topwar.ru

Авиабаза Oghab 44 – не первый объект подобного рода в Иране. Такие базы строят в соответствии с потребностями вооруженных сил и требованиями по гражданской обороне. Обычно они располагаются под горными районами, чтобы самолеты с базы можно было использовать для проведения внезапных операций, когда противник не ожидает, что иранская авиация начнет боевые вылеты.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее Военно-воздушные силы Ирана открыли специальную подземную базу для беспилотной авиации. Она получила название «База дронов 313». Как утверждает западная пресса, ВВС Ирана создали подробный план по созданию подземных баз пилотируемой и беспилотной авиации по всему Ирану. Это очень дальновидный ход, позволяющий, в том числе, и частично уберечь военные объекты от спутниковой разведки США, которая наблюдает за местами дислокации иранских вооруженных сил.