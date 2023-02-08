В Минобороны заявили, что фрегат "Адмирал Головко" войдет в Северный флот в 2023 году

В ведомстве также сообщили, что состав Черноморского флота пополнит корвет "Меркурий"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новейший ракетный фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, который находится на третьем этапе испытаний, войдет в состав Северного флота в текущем году. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном во вторник по итогам совещания под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ранее источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщал ТАСС, что фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется к передаче Военно-морскому флоту России в марте 2023 года.

"Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, руководство "Северной верфи" доложило главкому, что "Адмирал Головко" проходит третий этап испытаний в акватории Балтийского моря. "На фрегате проверена работа комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также, в полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет "Меркурий", - добавили там. В настоящий момент заводские сдаточные команды проводят с экипажами маневренные и скоростные испытания, а также проверяют работу агрегатов, систем, узлов и вооружения.

В свою очередь Евменов в ходе совещания подчеркнул важность эффективного функционирования системы сервисного обслуживания новых кораблей класса "фрегат" и "корвет". За разработку ремонтно-технической документации для этих кораблей отвечает 51 Центральный конструкторско-технологический институт Судоремонта.

Источник, близкий к военному ведомству, сообщал в октябре прошлого года ТАСС, что пессимистичным сроком передачи "Меркурия" флоту является начало 2023 года.

"Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Меркурий" - пятый корабль проекта 20380 из числа построенных на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Основой противокорабельного вооружения проекта является ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 км.