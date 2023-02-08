ЦАМТО, 7 февраля. Россия направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил 7 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Буквально в прошлом году и в начале этого года военное и военно-техническое сотрудничество получило новое развитие. Была отправлена крупная партия российской авиационной техники, благодаря которой национальной армии Мали удалось в последнее время провести успешные операции в борьбе с террористами, которые пока сохраняют свою активность на малийской территории. Ну, и вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно – 19 января", – цитирует "РИА Новости" заявление С.Лаврова в ходе встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом.

С.Лавров также сообщил, что Россия планирует дополнительные поставки военной техники Мали, и будет расширять сотрудничество по подготовке малийских военных в российских вузах.