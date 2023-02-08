Америку предупредили о последствиях "ядерной перестрелки" с Россией

Подводная лодка Дмитрий Донской прибыла в Кронштадт, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. 26 июля 2017.

Newsweek: у России достаточно оружия, чтобы несколько раз уничтожить планету

России по силам несколько раз уничтожить планету, и даже ограниченный обмен ядерными ударами сотрет с лица земли мощнейшие из надводных боевых кораблей США, пишет Newsweek. Вашингтон ни при каких обстоятельствах не должен вступать в "ядерную перестрелку" с Москвой, предупреждают эксперты.

Томас Кика (Thomas Kika)

Лучшая и крупнейшая атомная подводная лодка России выведена из действующего флота, но даже следующая по величине российская АПЛ по-прежнему затмевает крупнейшие подлодки США по ряду параметров.

После нескольких месяцев спекуляций и догадок глава Российского движения поддержки флота Владимир Мальцев в понедельник подтвердил российской прессе, что крупнейшая атомная подводная лодка страны "Дмитрий Донской" официально выводится из эксплуатации. Эта была последняя из построенных по проекту времен холодной войны 949 "Акула" (по классификации НАТО: "Тайфун"), которые считались крупнейшими в мире по тоннажу.

Со списанием "Дмитрия Донского" звание крупнейшей подлодки в российском флоте переходит к "Белгороду" класса 949А "Антей" (по классификации НАТО: "Оскар II"), введенной в эксплуатацию в июле.

Хотя "Белгород" еще не полностью укомплектован ядерным вооружением, он способен нести подводные ядерные беспилотники "Посейдон", которые российские военно-морские силы уже разрекламировали как "оружие апокалипсиса".

"Эта ядерная "мегаторпеда" уникальна в мировой истории, — писал американский эксперт по подводным лодкам Эйч Ай Саттон в издании Naval News еще в марте. — "Посейдон" — это принципиально новый класс оружия. Он изменит военно-морское планирование как в России, так и на Западе, поставит перед флотом новые требования и потребует новых средств противодействия".

"Белгород" с корпусом длиной 184 метра считается самой длинной подводной лодкой в мире и значительно превосходит по этому параметру американские суда. Крупнейшие в арсенале США подлодки класса "Огайо" достигают в длину около 171 метра.

Преемник "Огайо", тип "Колумбия", в настоящее время еще разрабатывается. Планируется, что он войдет в состав флота в 2031 году. Эти корабли будут такой же длины, что и их предшественники — таким образом, "Белгород" будет иметь по этому показателю преимущество в обозримом будущем.

"Белгород, если будет работать на заявленном уровне, станет серьезным стратегическим средством, — сообщил эксперт Дэниел Дэвис. — Помимо других мощных вооружений, он оснащен ядерной торпедой "Посейдон". Пожалуй, это одно из мощнейших вооружений подводного базирования в мире. Его можно использовать для уничтожения прибрежных городов и военно-морских баз или поражения крупных надводных кораблей, включая авианосцы".

"Даже если Россия демонстрирует далеко не лучшие результаты в обычных боевых действиях на Украине, то, что касается стратегического оружия, им все еще по силам несколько раз уничтожить земной шар, и даже ограниченный обмен ядерными ударами уничтожит мощнейшие из наших надводных боевых кораблей, — добавил Дэвис. — Вывод: мы ни при каких обстоятельствах не захотим вступать с Россией в ядерную перестрелку".

Без "Посейдона" "Белгород" уступал "Дмитрию Донскому" и считался в российском флоте второстепенным кораблем. Однако российское информационное агентство ТАСС недавно сообщило, что первая партия вооружений уже изготовлена и скоро будет отправлена.

После реализации ядерного потенциала "Белгород" превзойдет выведенную из эксплуатации подлодку по всем параметрам.

"Первая партия боеприпасов "Посейдон" изготовлена и в ближайшее время будет доставлена на атомную подводную лодку специального назначения "Белгород"", — сообщил источник в середине января.

Источник также добавил, что, "различные испытания основных компонентов подводных беспилотников "Посейдон", включая ядерную силовую установку" уже завершены. Журнал Newsweek не смог проверить, насколько эти утверждения соответствуют истине, и российское правительство по этому поводу также не высказывалось.