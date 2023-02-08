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ТАСС

Reuters: Тайвань ускорит разработку собственных БПЛА с учетом опыта СВО

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Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе
Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе.
Источник изображения: © AP Photo / Chiang Ying-ying

По словам представителя оборонного ведомства острова Сунь Лифана, этот шаг является ответом на "актуальную вражескую угрозу"

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Тайваня решили ускорить разработку собственных военных беспилотных летательных аппаратов, принимая во внимание опыт военных действий на Украине и угрозу со стороны материкового Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства острова Сунь Лифана.

"Министерство обороны ускорит исследовательские и конструкторские работы, а также производство различных дронов для достижения асимметричной боевой мощи наших БПЛА", - заявил Сунь Лифан.

По его словам, этот шаг является ответом на "актуальную вражескую угрозу", и при его принятии Тайбэй учел "общий опыт использования дронов" в боевых действиях в конфликте на Украине. Чжуншаньский институт науки и технологий, подконтрольный военному ведомству, будет координировать эту работу, подключая к ней частные компании.

Представитель института Ци Липин заявил, что тайваньские БПЛА уже соответствуют международным стандартам. Как отмечает агентство, помимо разведывательных беспилотников, в Тайване работают над разработкой ударного дрона, характеристики которого не раскрываются.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из китайских провинций.

В последние годы вокруг острова сохраняется напряженность - западные страны заявляют об угрозе военного захвата Тайваня силами материкового Китая, в Пекине же отрицают наличие таких планов и обвиняют Запад во вмешательстве во внутренние дела. 

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