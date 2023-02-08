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ТАСС

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам главы Чечни, европейские государства признают неправильность своих действий

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция России на Украине завершится до конца 2023 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

"До кoнца года спецоперация закончится. Неправильность свoих действий еврoпейские государства признают, Запад встанет на кoлени, и, как обычно, европейские государства дoлжны будут взаимодействовать во всех сферах с Российскoй Федерацией. Другого не должно быть и не будeт", - сказал Кадыров в ответ на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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