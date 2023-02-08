Джеффри Сакс: причиной конфликта на Украине стала ложь США

Американский экономист Сакс назвал бездействие Запада причиной конфликта на Украине

Запад упустил возможности договориться с Россией, чтобы предотвратить конфликт на Украине, заявил в интервью журналу Horizons американский экономист Джеффри Сакс. По его мнению, еще одной причиной эскалации стала лживая политика США в отношении "нерасширения НАТО".

В конце 2021 года, уже после того, как Байден занял президентское кресло, Путин сказал: "Слушайте, вы перешли уже все возможные границы, но наша красная линия – это расширение НАТО. Она должна перестать расширяться, а вы – перестать искать возможности получения доступа к военным базам у наших границ и разворачивать системы вооружений, чьи ракеты могут долететь до нас всего за пару минут. Обсудим это".

Белый Дом тогда ответил: "Нечего здесь обсуждать. И уж точно никаких разговоров о расширении НАТО". После чего Россия и начала спецоперацию 24 февраля 2022 года.

Речь идет исключительно об упущенных за 30 лет возможностях по предотвращению конфликта. Поэтому меня не впечатлил тот анализ, согласно которому его начало пришлось на февраль 2022 года после так называемого "неспровоцированного нападения" президента Путина. Это абсолютная ложь.

Все началось из-за того, что на протяжении 30 лет ничего не предпринималось для его предотвращения, а также, к сожалению, в результате обмана со стороны Соединенных Штатов.