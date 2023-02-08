Войти
ИноСМИ

У Британии не осталось тяжелой артиллерии после помощи ВСУ

148
0
0
Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

MWM: Британия осталась без тяжелой артиллерии и боеприпасов из-за помощи Украине

Все самоходные артиллерийские установки британской армии переданы Украине, пишет MWM. В результате это решение полностью обезоружило два полка Королевской артиллерии на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Снарядов к ним тоже больше нет.

У британской армии больше не осталось исправных самоходных артиллерийских орудий AS-90: все до единого переданы в дар украинским военным, и это поднимает вопросы о будущем артиллерийских полков королевства. В числе местных источников, предостерегших о последствиях, оказалась газета The Sun: "Решение отдать эти орудия полностью обезоружило два полка Королевской артиллерии на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Если у артиллеристов не будет оружия, мы не сможем ни сражаться, ни проводить учения".

Орудия "Виккерс" AS-90 производились с 1992 по 1995 год и до начала российско-украинского конфликта несли службу в двух Королевских артиллерийских полках. В боевых действиях они участвовали исключительно во время американского вторжения в Ирак в 2003 году и последующей оккупации. 155-мм орудия производились в небольших количествах и имеют весьма посредственную дальность стрельбы, но совместимы с боеприпасами других членов НАТО.

Украина, напротив, применяла в основном 152-мм артиллерию, пока не получила широкий спектр западных орудий. Однако эффект от западных поставок оказался весьма скромным на фоне обширных масштабов собственной украинской артиллерии до начала боевых действий. По этому виду вооружений Украина превосходила остальные европейские страны. При этом в ВСУ приходилось по одному орудию на 85 военнослужащих по сравнению с 235 в гораздо меньшей британской армии.

Поскольку артиллерия неожиданно сыграла главную роль на украинском театре военных действий, 155-мм системы поставлялись со всего западного мира – от немецких "Панцерхаубице" 2000 до неподвижных американских M777, хотя к немецкому оружию впоследствии возникли нарекания за низкое качество и ненадежность.

Военные лидеры пророссийских сепаратистов на востоке Украины предупредили, что основную угрозу их позициям на передовой Донбасса представляют управляемые артиллерийские боеприпасы к натовским орудиям, а именно M982 "Экскалибур", а совместимость с такими типами боеприпасов обеспечивает западной артиллерии важное преимущество перед техникой советского образца.

Запасы советской артиллерии на Украине восходят еще к 1980-ым, поэтому доступа к собственным современным управляемым снарядам у них нет. Эффективность управляемых боеприпасов обеспечивается обширной сетью из нескольких сотен натовских спутников, которые обеспечивают Киеву ключевые разведданные и целеуказание.

Боеприпасы к 152-мм артиллерийским орудиям на Украине быстро истощились, причем этот калибр производится в основном в России и Северной Корее. При этом запасы 155-мм снарядов могут пополнить западные партнеры Киева. Это привело к ожиданиям, что со временем украинская артиллерия будет все шире переходить на 155-мм орудия сообразно геополитической переориентации страны на НАТО после 2014 года. Однако опустошение военных запасов НАТО из-за масштабных поставок на Украину вызвало серьезные споры, поскольку арсеналы ряда членов альянса упали ниже допустимого уровня.

Бывший глава объединенного британского командования генерал в отставке Ричард Бэрронс подчеркнул, что "из-за долгих лет производственных сокращений боеприпасы к ряду ключевых вооружений закончатся уже во второй половине дня", и что как следствие Великобритания "даже во второй эшелон входит с натяжкой". При этом сообщается, что с аналогичными проблемами с поставками артиллерийских боеприпасов столкнулась и Россия. Так, американские источники утверждают, что ее передовые части теперь снабжаются северокорейскими снарядами калибра 152 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
КНДР
Россия
США
Украина
Продукция
M982 Excalibur
Компании
M777
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
18.01.2023
Кому и как передать ядерный ключ
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
13.06.2017
Хронология пикирующего ГП «Антонов»
04.07.2016
Пентагон обновил оперативные планы
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит