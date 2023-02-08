MWM: Британия осталась без тяжелой артиллерии и боеприпасов из-за помощи Украине

Все самоходные артиллерийские установки британской армии переданы Украине, пишет MWM. В результате это решение полностью обезоружило два полка Королевской артиллерии на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Снарядов к ним тоже больше нет.

У британской армии больше не осталось исправных самоходных артиллерийских орудий AS-90: все до единого переданы в дар украинским военным, и это поднимает вопросы о будущем артиллерийских полков королевства. В числе местных источников, предостерегших о последствиях, оказалась газета The Sun: "Решение отдать эти орудия полностью обезоружило два полка Королевской артиллерии на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Если у артиллеристов не будет оружия, мы не сможем ни сражаться, ни проводить учения".

Орудия "Виккерс" AS-90 производились с 1992 по 1995 год и до начала российско-украинского конфликта несли службу в двух Королевских артиллерийских полках. В боевых действиях они участвовали исключительно во время американского вторжения в Ирак в 2003 году и последующей оккупации. 155-мм орудия производились в небольших количествах и имеют весьма посредственную дальность стрельбы, но совместимы с боеприпасами других членов НАТО.

Украина, напротив, применяла в основном 152-мм артиллерию, пока не получила широкий спектр западных орудий. Однако эффект от западных поставок оказался весьма скромным на фоне обширных масштабов собственной украинской артиллерии до начала боевых действий. По этому виду вооружений Украина превосходила остальные европейские страны. При этом в ВСУ приходилось по одному орудию на 85 военнослужащих по сравнению с 235 в гораздо меньшей британской армии.

Поскольку артиллерия неожиданно сыграла главную роль на украинском театре военных действий, 155-мм системы поставлялись со всего западного мира – от немецких "Панцерхаубице" 2000 до неподвижных американских M777, хотя к немецкому оружию впоследствии возникли нарекания за низкое качество и ненадежность.

Военные лидеры пророссийских сепаратистов на востоке Украины предупредили, что основную угрозу их позициям на передовой Донбасса представляют управляемые артиллерийские боеприпасы к натовским орудиям, а именно M982 "Экскалибур", а совместимость с такими типами боеприпасов обеспечивает западной артиллерии важное преимущество перед техникой советского образца.

Запасы советской артиллерии на Украине восходят еще к 1980-ым, поэтому доступа к собственным современным управляемым снарядам у них нет. Эффективность управляемых боеприпасов обеспечивается обширной сетью из нескольких сотен натовских спутников, которые обеспечивают Киеву ключевые разведданные и целеуказание.

Боеприпасы к 152-мм артиллерийским орудиям на Украине быстро истощились, причем этот калибр производится в основном в России и Северной Корее. При этом запасы 155-мм снарядов могут пополнить западные партнеры Киева. Это привело к ожиданиям, что со временем украинская артиллерия будет все шире переходить на 155-мм орудия сообразно геополитической переориентации страны на НАТО после 2014 года. Однако опустошение военных запасов НАТО из-за масштабных поставок на Украину вызвало серьезные споры, поскольку арсеналы ряда членов альянса упали ниже допустимого уровня.

Бывший глава объединенного британского командования генерал в отставке Ричард Бэрронс подчеркнул, что "из-за долгих лет производственных сокращений боеприпасы к ряду ключевых вооружений закончатся уже во второй половине дня", и что как следствие Великобритания "даже во второй эшелон входит с натяжкой". При этом сообщается, что с аналогичными проблемами с поставками артиллерийских боеприпасов столкнулась и Россия. Так, американские источники утверждают, что ее передовые части теперь снабжаются северокорейскими снарядами калибра 152 мм.