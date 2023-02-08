Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны

Новосибирские инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для спецслужб и Минобороны

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Минобороны РФ, сообщил журналистам во вторник руководитель центра Денис Котин.

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников и в перспективе планирует добиться 100%-ной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база.

"Наша разработка пока на уровне макетного образца. Это микробеспилотный летательный аппарат, который мы назвали "Шмель". Прототипом являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и имеет специальное назначение. Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу", - рассказал Котин.

В итоге общий вес беспилотника, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 грамм, скорость полета – до 25 километров в час, дальность полета - до 2 километров. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке примерно 20 минут. В комплект к БПЛА входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки.

"Он уже летает, но так как нам бы этого хотелось по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – посмотреть там, где человеку физически сложно. Фактически это продолжение глаз человека", - сказал глава Центра компетенций.

Он отметил, что область его применения - всевозможные спецслужбы и спецподразделения, находящиеся в максимально опасных условиях, а главный потенциальный заказчик и потребитель микробеспилотника - Минобороны РФ.

В свою очередь, проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина отметила, что в настоящее время уже отрабатывается ряд партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке и к лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.