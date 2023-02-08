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ЦАМТО

Верховная рада отменила НДС и пошлину на ввоз на Украину БЛА, тепловизоров и средств связи

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Здание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 7 февраля. Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.

"Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты (БЛА – ред.), тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины", – говорится в сообщении.

В парламенте уточнили, что отмена пошлины и НДС вводится на срок действия военного положения, но не более чем до конца года.

Ранее во вторник Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения с 19 февраля еще на 90 дней.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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