Верховная рада отменила НДС и пошлину на ввоз на Украину БЛА, тепловизоров и средств связи

ЦАМТО, 7 февраля. Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.

"Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты (БЛА – ред.), тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины", – говорится в сообщении.

В парламенте уточнили, что отмена пошлины и НДС вводится на срок действия военного положения, но не более чем до конца года.

Ранее во вторник Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения с 19 февраля еще на 90 дней.