Войти
Военное обозрение

Не ушёл от дальнобойной ракеты: подробности поражения Су-25 ВСУ российским истребителем

182
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Опубликованы подробности уничтожения штурмовика Су-25 ВСУ в окрестностях Краматорска вместе с пилотировавшим его командиром эскадрильи. Судя по заявлениям сослуживцев, лётчика подвела его некомпетентность, выражавшаяся в неосведомлённости о средствах поражения, находящихся в арсенале российских истребителей.

Как заявляет сотоварищ, который шёл в паре со сбитым лётчиком, они уже подходили к цели. Полёт осуществлялся на малой высоте, видимо, чтобы избежать зенитного огня. При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель. Однако украинские лётчики продолжали движение, полагая, что находятся вне зоны досягаемости средств поражения самолёта ВКС РФ. В итоге дальнобойная ракета «воздух-воздух» подбила один из штурмовиков, несмотря на его попытки маневрировать. Лётчик катапультировался, но разбился, так как из-за малой высоты полёта не раскрылся парашют.

Вероятнее всего, украинские лётчики считали, что они могут столкнуться только с ракетами среднего радиуса действия, имеющими дальность пуска в 100-160 км (Р-27, Р-77, Р-33). Однако ещё в 2014 году на вооружение была принята Р-37 (после улучшения получила обозначение Р-37М), которая может поражать воздушные цели с расстояния свыше 300 км.

Р-37М не использовались в первые месяцы конфликта, но появились летом. Они очень опасны из-за своей дальнобойности и могут угрожать украинским самолётам даже при отстреле из российского воздушного пространства. Если вы не обнаружили запуск этой ракеты, но в скором времени погибнете

- заявил один из украинских лётчиков в интервью изданию The War Zone.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Р-37
РВВ-АЕ
Су-25
Похожие новости
04.01.2021
The National Interest (США): почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
20.07.2020
"Взять в клещи" над морем. Чем вооружена авиация российского флота
28.05.2018
Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
08.12.2010
Возвращение «горбатых»
21.08.2008
МиГ по-перуански. В Лиме принято решение об обновлении ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит