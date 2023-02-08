Шойгу: российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение

По словам главы Минобороны, вооружение и технику уничтожают как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Группировки российских войск продолжают перемалывать все вооружение и технику, которые поставляют Киеву страны Запада.

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", - подчеркнул глава Минобороны.