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ТАСС

Литва обучила военных Украины применению и обслуживанию передаваемых зенитных орудий

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ВС Литвы
ВС Литвы.
Источник изображения: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org

Как отметило командование армии балтийской республики, военные Украины, в частности, освоили борьбу в любых погодных условиях с воздушными целями в радиусе 5 км

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Литовские инструкторы провели для украинских военных курсы по применению на поле боя и техническому обслуживанию передаваемых Вильнюсом Киеву зенитных орудий. Об этом во вторник сообщило командование армии балтийской республики.

"Специалисты военно-воздушных сил Литвы подготовили группу операторов зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors", - говорится в сообщении.

Как утверждает командование, в ходе курсов с боевыми стрельбами военные Украины освоили борьбу в любых погодных условиях с воздушными целями в радиусе 5 км и обучились необходимому текущему ремонту данного вооружения.

Минобороны Литвы в январе сообщило, что передает Украине партию из 40 зенитных орудий и два вертолета советского производства, находившихся в эксплуатации около 30 лет, общей стоимостью 125 млн евро. 

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Страны
Литва
Украина
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