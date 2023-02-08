НПО Лавочкина работает над спутниковой системой ДЗЗ военного назначения

Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, полученные данные поспособствуют повышению эффективности применения войск

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина работает над созданием спутниковой системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) военного назначения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли", - заявил Шойгу. "Созданием системы занимается Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина", - подчеркнул он.

Шойгу отметил, что полученные данные поспособствуют повышению эффективности применения войск. "Сегодня рассмотрим ход проведения опытно-конструкторских работ и определим основные сроки его выполнения", - заключил министр.