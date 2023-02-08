Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ.

ЦАМТО, 7 февраля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 7 февраля состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.

При этом глава военного ведомства отметил, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт.

"Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", – заявил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.

По информации главы российского военного ведомства, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

"Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", – добавил министр обороны РФ.

О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск.

"Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима", – констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

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Переходя к тематической повестке селекторного совещания, министр обороны предложил рассмотреть вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли.

Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск.

Созданием системы занимается Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина.

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Далее глава военного ведомства вынес на повестку совещания вопрос о реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

"С апреля 2021 года по поручению президента Российской Федерации железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак – Февральск общей протяженностью 339 км", – напомнил Сергей Шойгу.

В работах задействовано более 1000 военных железнодорожников, используется около 900 ед. автомобильной и специальной техники.

Всего предстоит произвести отсыпку земляного полотна общим объемом более 6 млн. кубометров земли.

К настоящему времени на 10 объектах реконструируемой железной дороги завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ.

"Набранный темп и организация строительства позволяют выполнить государственную задачу в установленные сроки", – цитирует министра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.