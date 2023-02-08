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РИА Новости

В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

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Спутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите.
Источник изображения: © Fotolia / Vadimsadovski

В интересах Минобороны России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск", - отметил он. Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", добавил министр обороны.

Шойгу сообщил, что на совещании будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения. Детали не раскрываются.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
НПО Лавочкина
Персоны
Шойгу Сергей
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