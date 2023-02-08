ОАК представила единую экспозицию гражданских самолетов на выставке в Москве

Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве.

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") впервые представила объединенную экспозицию гражданского дивизиона "ОАК - Гражданские самолеты" на десятой Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023 в Москве, сообщили в пресс-службе компании.

"Гости и участники выставки могут ознакомиться с ключевыми моделями отечественного гражданского авиастроения с помощью интерактивных информационных панелей на стенде корпорации. В экспозицию включены самолеты МС-21, SSJ-NEW, Ил-114-300 и Ту-214", - заявили в пресс-службе.

"Сегодня перед российским гражданским авиастроением стоят весьма амбициозные задачи, страна ждет наши самолеты, нам предстоит в сжатые сроки решить большой объем вопросов, связанных с импортозамещением, провести все испытания и своевременную контрактацию с авиакомпаниями. В сложившихся условиях все предприятия отрасли должны действовать сообща", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого процитировали в пресс-службе.