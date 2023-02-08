У США нет вразумительной стратегии по Украине, и это опасно для всех

Fox News: Байден и его службы безопасности не смогли разработать стратегию по Украине

Джо Байден и его службы безопасности не могут разработать вразумительную стратегию участия США в украинском конфликте, пишет автор статьи для Fox News. Белый дом идет на риск разжигания мировой войны и не учитывает падения боеспособности самой Америки при передаче оружия Киеву.

Ребека Коффлер

Близится первая годовщина украинского конфликта, и администрации Байдена пора пересмотреть свою стратегию.

Крупнейший конфликт в Европе приближается к своей первой годовщине, и всем стало очевидно, что текущие планы президента Байден и его службы безопасности на Украине потерпели крах.

Подход Белого дома и Пентагона заключается в том, чтобы обеспечить Украину "подходящим" оружием — сперва "Стингерами" и "Джавелинами", затем РСЗО HIMARS и ЗРК "Патриот", затем бронемашинами "Брэдли", а теперь и танками "Абрамс".

Неужели этот бесконечный поток высокотехнологичной военной техники заставит Владимира Путина сдаться? Вот три причины, почему неспособность администрации Байдена разработать серьезную стратегию с реалистичными целями и доступными издержками — угроза для всех нас.

1. Отсутствие стратегии

Судя по всему, президент Байден вполне осознаёт риски дальнейшего вовлечения в войну, которую невозможно выиграть. Когда его раскритиковали за чересчур вялую реакцию на вспышку боевых действий на Украине в феврале прошлого года, Байден объяснил, почему не собирается вводить туда американские войска: "Если американцы и русские начнут друг в друга стрелять, это будет мировая война".

Байден также доказал, что четко понимает, чем чреват план вооружать Украину до зубов, когда в прошлом октябре на мероприятии Демократической партии упомянул о перспективе "ядерного Армагеддона".

И все же техника, которая еще несколько недель назад казалась недоступной, теперь поедет в Киев. На следующий день после заседания Национальной ассоциации торгово-промышленных палат США в Бока-Ратоне, Флорида, где президент Владимир Зеленский посулил американским и международным инвестиционным компаниям "большие возможности", Байден объявил о поставке Украине 31 танка "Абрамс".

Получив свои танки, Зеленский запросил истребители F-16, но Байден пока не согласился.

Чем продиктовано столь рискованное поведение Байдена? Неужели это еще один признак ухудшения его умственных способностей? Как бы то ни было, это внушает серьезные опасения.

В июле прошлого года 54 республиканца из Палаты представителей подписали письмо с призывом к президенту пройти когнитивный тест, однако эта проверка Байдену еще предстоит.

В попытке защитить своего слабеющего мужа от усугубляющегося давления, первая леди Джилл Байден не допускает до него журналистов, которые "пристают" к нему с расспросами о ненадлежащем хранении секретных документов.

Может, дело еще и в том, что Байден попросту не в силах противостоять иностранным лидерам?

Неожиданное решение по "Абрамсам" он принял после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять Украине "Леопарды" до тех пор, пока Вашингтон не покажет пример. Что это, если не очередной пример вопиющего отсутствия стратегии у администрации?

Что бы им ни двигало, положение Байдена шатко — особенно в критический момент, когда конфликт на Украине может перерасти в масштабную войну в Европе, куда, вполне вероятно, втянутся и США.

2. Непонимание мышления противника и современных боевых действий

Команда Байдена наивно полагает, что "Абрамсы" изменят расклад на поле боя, поскольку они превосходят российский основной боевой танк Т-90, который по сути представляет собой модернизированный Т-72. Действительно, "Абрамс" — это бронетехника высшего класса, нафаршированная самыми передовыми технологиями. Но Путин не дурак. И Россия не воюет симметрично.

Не будет повторения Курской битвы времен Второй мировой, в которой 3 000 немецких танков столкнулись с почти вдвое превосходящими советскими войсками. После восьмидневной мясорубки русские выиграли благодаря, как выразился один военный историк, "самоубийственной храбрости": они подбирались к противнику достаточно близко, чтобы забрасывать мины под его танки, и подбивали их сверху самолетами. Сообразно русскому методу ведения войны, советские войска на голову превзошли немцев по потерям: 3 800 танков у русских против 780 у немцев.

Но Пентагон, похоже, забывает, что у противника тоже есть "право голоса". Даже талибы* и боевики и те сумели обойти превосходство США в высоких технологиях, вынудив администрацию Байдена капитулировать в Афганистане. Потери США в личном составе и технике подвели черту под тактически блестящими, но стратегически бессмысленными действиями Пентагона, который целых 20 лет преследовал невыполнимую задачу. Оказалось, что американские танки можно подбивать самодельными взрывными устройствами (СВУ) — вот так сюрприз для наших "стратегов"!

В ответ на обещание США поставить Украине танки одна российская компания в понедельник объявила о денежном вознаграждении за их уничтожение, чтобы российские солдаты проявили смекалку. Компания предлагает 72 000 долларов за первый захваченный или уничтоженный танк и по 7 200 за все последующие. Покуда Вашингтон модернизировал свои M1, чтобы повысить их живучесть, русские работали над ответными мерами и контртактикой — они же следят за каждым шагом своего предполагаемого врага.

Для Путина конфликт на Украине — своего рода кубинский ракетный кризис, поскольку с вступлением Украины в НАТО альянс еще больше приблизится к российским рубежам. Москва делает все возможное, чтобы свести этот риск к минимуму, считая его неприемлемым. Пентагону глупо рассчитывать, что "Абрамсы" изменят ход конфликта и принесут Украине мир.

3. Снижение боеготовности США на фоне крепнущей китайской угрозы

Постоянная утечка американского оружия со сверхсекретными технологиями представляет собой серьезную угрозу для безопасности США. Те же "Абрамсы" последних моделей, например, прошли модернизацию на живучесть и содержат массу засекреченных данных.

Именно по этой причине с каждого "Абрамса" для иностранных заказчиков — даже союзников! — снимается броня с обедненным ураном, которая снижает его уязвимость, пишет военный сайт Breaking Defense. По сути неограниченные поставки первоклассной военной техники на Украину, которая официально Америке даже не союзница, повышают риск, что эти секреты попадут в руки противников.

Байден зациклился на передаче Украине нашей лучшей техники. От этого наши арсеналы пустеют, а боеспособность — падает.

Согласно недавнему исследованию одного вашингтонского аналитического центра, срок замены ключевых систем вооружения составляет от пяти до 18 лет. Мы уже в минусе по 155-мм боеприпасам, "Джавелинам" и "Стингерам". Чтобы пополнить запасы конкретно "Стингеров", потребуется как раз 18 лет.

Газета The Wall Street Journal недавно обвинила военную промышленность США в неготовности к конфликту с Китаем. Однако хаотические действия Вашингтона в ключевом российско-украинском конфликте доказали, что у администрации Байдена нет ни долгосрочного планирования, ни стратегии. И это и есть безрассудство.

Ребекка Коффлер — президент консультативной фирмы "Доктрина и стратегия", бывшая сотрудница разведывательного управления Министерства обороны. Автор книги "Путинская методичка: тайный план России, как победить Америку" и предисловия к книге "Зеленский: неожиданный герой Украины".

*движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность