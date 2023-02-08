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ТАСС

Иран опроверг сообщения о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА

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Shahed 129
Shahed 129.
Источник изображения: Fars Media Corporation/Wikimedia Commons

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила о якобы состоявшейся отправке иранской делегации в РФ для оценки возможностей строительства завода, способного производить 6 тыс. разработанных Ираном беспилотников для использования Россией в конфликте на Украине

ТЕГЕРАН, 7 февраля. /ТАСС/. Тегеран отвергает утверждения газеты The Wall Street Journal по поводу якобы совместного строительства Ираном и РФ завода по производству дронов. Об этом заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

"Экспортеры оружия и подстрекатели войн стремятся оправдать свои односторонние действия и просчеты в замысле войны путем фальсификации новостей, - ответил он на просьбу агентства Mehr прокомментировать сообщение газеты. - Это фейковая новость. К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости. Исламская Республика Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте (на Украине - прим. ТАСС) и даже не планирует этого. Ее цель состоит в том, чтобы добиться политического решения конфликта".

The Wall Street Journal ранее сообщила о якобы состоявшейся отправке иранской делегации в РФ для оценки возможностей строительства завода, способного производить 6 тыс. беспилотников, разработанных Ираном для использования Россией в конфликте на Украине, указывает Mehr. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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