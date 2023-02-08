СМИ: МО РФ предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях

РБК: Минобороны РФ предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях
МОСКВА, 7 февраля/ Радио Sputnik. Министерство обороны России предложило расширить категории военных, которые могут участвовать в миротворческих миссиях, пишет РБК.
Сейчас по закону в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту и прошедшие спецподготовку.
Законопроект предполагает, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческих миссиях, могут комплектовать "на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку".
Под такую формулировку подпадают все военнослужащие, в том числе призывники. Последние, по данным источника РБК в правительстве, смогут участвовать в миротворческой деятельности, отслужив не менее полугода.
Как отмечает РБК, законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией, Главным управлением специальных программ президента. В заключении Минюста говорится, что инициатива не содержит внутренних противоречий.
Ранее радио Sputnik сообщило, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия всегда стремилась к урегулированию конфликтов.