СМИ: МО РФ предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях

РБК: Минобороны РФ предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях

МОСКВА, 7 февраля/ Радио Sputnik. Министерство обороны России предложило расширить категории военных, которые могут участвовать в миротворческих миссиях, пишет РБК.

"Министерство обороны подготовило законопроект, который расширяет категории военных, имеющих возможность добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Эта норма может вступить в силу ретроактивно, с августа прошлого года", – говорится в сообщении медиахолдинга.

Сейчас по закону в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту и прошедшие спецподготовку.

Законопроект предполагает, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческих миссиях, могут комплектовать "на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку".

Под такую формулировку подпадают все военнослужащие, в том числе призывники. Последние, по данным источника РБК в правительстве, смогут участвовать в миротворческой деятельности, отслужив не менее полугода.

Как отмечает РБК, законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией, Главным управлением специальных программ президента. В заключении Минюста говорится, что инициатива не содержит внутренних противоречий.

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