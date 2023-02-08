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ТАСС

СМИ: правительство Германии выдаст разрешение на поставку 187 танков Leopard 1 Украине

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Танк Leopard 1
Танк Leopard 1.
Источник изображения: nato.int

По данным Business Insider, многие танки требуют ремонта, поэтому неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя или же часть техники пойдет на запчасти

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ во вторник объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на источник.

По данным издания, Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от FFG. При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется. Издание отмечает, что многие Leopard 1 требуют ремонта и неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя или же часть техники пойдет на запчасти.

Газета Handelsblatt ранее сообщала, что Германия может поставить Украине до 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов. По ее словам, пока неизвестно, когда танки будут полностью готовы к отправке. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. Их компоненты можно было бы использовать для ремонта других танков Leopard, резюмирует издание. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
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