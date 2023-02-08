Боррель считает, что на восстановление и разминирование Украины уйдут десятилетия

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, треть украинской территории начинена взрывными устройствами

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Восстановление Украины после военного конфликта и ее разминирование потребуют десятилетий. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции по "борьбе с дезинформацией" в Брюсселе.

"Восстановление Украины и ее очистка ее земли и водных пространств от мир потребуют десятилетий", - сказал Боррель.

"На прошлой неделе мы были в Киеве - Еврокомиссия, глава Европейского совета", - напомнил он, сообщив, что представители ЕС ознакомились с ситуацией на месте. "Тысячи и тысячи мин должны быть найдены и извлечены, - сказал глава дипломатии Евросоюза. - Треть украинской территории начинена взрывными устройствами. Восстановление потребует десятилетий. Опыт Хорватии, Колумбии, везде, где были войны, последствия остаются на десятилетия".