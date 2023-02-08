Маск считает, что большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине

В ООН ранее заявили, что риск эскалации конфликта растет

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство людей не видят опасности расширения географии конфликта на Украине. Такое мнение в ночь на вторник выразил предприниматель Илон Маск.

"Большинство не замечают опасности", - ответил Маск американскому журналисту Люку Рудковски, который призвал на своей странице Twitter не разжигать третью мировую войну.

6 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей всемирной организации, заявил, что риск эскалации конфликта на Украине растет. По его мнению, перспективы достижения мира постоянно уменьшаются, а вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития наоборот растет.