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ТАСС

Маск считает, что большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

В ООН ранее заявили, что риск эскалации конфликта растет

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство людей не видят опасности расширения географии конфликта на Украине. Такое мнение в ночь на вторник выразил предприниматель Илон Маск.

"Большинство не замечают опасности", - ответил Маск американскому журналисту Люку Рудковски, который призвал на своей странице Twitter не разжигать третью мировую войну.

6 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей всемирной организации, заявил, что риск эскалации конфликта на Украине растет. По его мнению, перспективы достижения мира постоянно уменьшаются, а вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития наоборот растет. 

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США
Украина
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Илон Маск
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