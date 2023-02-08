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ТАСС

Reuters: в Швейцарии обсуждают отказ от нейтралитета для поставок оружия Украине

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По данным агентства, два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правила

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Депутаты в швейцарском парламенте активно обсуждают вопрос возможных поставок оружия Киеву, что может привести к отказу Швейцарии от нейтралитета. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его данным, призывы европейских государств поставлять оружие Украине становились все настойчивее, и уже два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правила. "Мы хотим быть нейтральными, но мы - часть западного мира", - приводит агентство слова лидера Свободной демократической партии Тьерри Буркарта. Он представил правительству предложение разрешить реэкспорт оружия в те страны, которые разделяют схожие демократические ценности. Третьи страны теоретически могут обратиться к Швейцарии с просьбой о реэкспорте швейцарского оружия, имеющегося у них на складах, но им почти всегда отказывают, отмечает Reuters. "У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, у которой нет нейтральной позиции", - сказал Буркарт агентству.

В то же время в швейцарском парламенте звучат и противоположные мнения. "Разрешение на поставки оружия в страну, участвующую в вооруженном конфликте, <...> разрушает основы мира и процветания в нашей стране", - приводит Reuters слова депутата от Швейцарской народной партии Дэвида Цубербюллера. Представитель партии "зеленых" Марионна Шлаттер утверждает, что разрешение на поставки оружия Украине поставит Швейцарию на "скользкую дорожку" и приведет к отмене всех ограничений, что несовместимо с нейтралитетом страны, сообщает агентство.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт и Испания. Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила 10 января, выступая перед испанскими послами, что Швейцария не позволяет направить из Испании на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны-производителя. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить на Украину 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Швейцарские власти неоднократно заявляли, что страна не поставляет оружие участникам вооруженных конфликтов в силу своего нейтрального статуса. 

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Страны
Германия
Дания
Испания
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Piranha
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