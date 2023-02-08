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Интерфакс-АВН

Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".
Источник изображения: © NASA Johnson/CC BY-NC-ND 2.0

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20", ранее во вторник расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Корабль был запущен с космодрома Байконур 3 июня 2022 года и в тот же день пристыковался к МКС.

С помощью двигателей "Прогресса МС-20" было выполнено 11 коррекций орбиты МКС.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-22" запланирована на 9 февраля с космодрома Байконур.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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