Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20", ранее во вторник расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Корабль был запущен с космодрома Байконур 3 июня 2022 года и в тот же день пристыковался к МКС.

С помощью двигателей "Прогресса МС-20" было выполнено 11 коррекций орбиты МКС.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-22" запланирована на 9 февраля с космодрома Байконур.