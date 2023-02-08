Times сообщила о рекордных инвестициях в стартапы в области космических технологий

По данным газеты, в 2022 году проекты в этой области получили финансирование на сумму около $8,9 млрд

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в стартапы в области космических технологий второй год подряд. Об этом во вторник сообщила газета The Times.

По ее данным, в 2022 году проекты в области космических технологий получили финансирование на сумму около $8,9 млрд. Это меньше, чем прошлогодний показатель, однако существенно выше, чем финансирование, полученное за прошлые годы. Как сообщают эксперты компании Seraphim Space, которая занимается инвестициями в космические технологии, суммы остаются на рекордно высоком уровне и будут расти по мере улучшения экономических настроений.

США продолжают удерживать лидерство в области инвестиций в космические технологии, уточняет издание. Великобритания, Индия, Австралия и Германия также входят в число крупнейших инвесторов в этой сфере. "Космические технологии сейчас действительно интернациональны, Азия и Европа начинают догонять Северную Америку по количеству заключенных сделок", - заявил исполнительный директор Seraphim Space Марк Боггетт. По его словам, число сделок в Азии в 2022 году выросло на 80%, а в странах Европы - на 50%.

Ожидается, что главные инвестиционные тенденции 2023 года коснутся космической широкополосной связи, коммерциализации возрождения интереса к полетам на Луну и использования космическими компаниями роста оборонных бюджетов государств на фоне украинского конфликта. Приток инвестиций фиксируется как в секторе производства космического оборудования, так и в сфере анализа данных.