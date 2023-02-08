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ЦАМТО

Гана может отказаться от покупки самолетов L-39NG

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УБС Aero Vodochody L-39NG
Первый опытный образец новой постройки учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (бортовой номер "0475", серийный номер 16-7001) в первом полете, 22.12.2018.
Источник изображения: Aero Vodochody Aerospace

ЦАМТО, 7 февраля. Планы Ганы по приобретению шести легких боевых самолетов L-39NG разработки чешской компании Aero Vodochody застопорились из-за нехватки финансовых средств.

Как сообщает Defenceweb.co.za, в августе 2021 года министр обороны Ганы Доминик Нитивул направил в парламент страны запрос об одобрении финансирования закупки шести самолетов L-39NG в размере 111 млн. евро. Пакет приобретения также включал поставку запчастей, оказание услуг обучения и поддержки. Самолеты предполагалось закупить в рамках кредитного соглашения. Aero Vodochody подтвердила, что ведет переговоры с Министерством обороны Ганы по поставке самолетов, но не стала их комментировать. Спустя полгода переговоры все еще продолжались.

В январе 2022 года стало известно, что Министерство обороны Ганы приостановило переговоры для рассмотрения альтернативного предложения США, которые предлагали два разных самолета: A-29 "Супер Тукано" производства Embraer/Sierra Nevada и AT-6C "Вольверин" компании Textron.

Хотя предложение США принято не было, парламент Ганы пока не одобрил и покупку самолетов в Чехии. Предполагается, что причиной задержки является отсутствие средств в бюджете. Проект не продвинул и визит заместителя министра иностранных дел Ганы Томаса Мбомбы на предприятие Aero Vodochody в сентябре 2022 года.

Таким образом, покупка L-39NG Ганой может пойти по тому же сценарию, что и их приобретение Сенегалом. В апреле 2018 года было объявлено, что Сенегал приобретет четыре L-39NG, но в начале 2022 года выяснилось, что сделка была аннулирована из-за ряда проблем.

ВВС Ганы ранее эксплуатировали восемь УТС L-29 "Дельфин" и два штурмовика L-39ZO. В настоящее время на вооружении состоят четыре реактивных УБС K-8 китайского производства и пять легких штурмовиков EMB-314 "Супер Тукано" бразильской Embraer.

Гана с 2017 года пользуется услугами чешской LOM Praha для обслуживания своих вертолетов Ми-17, Ми-171Ш и Ми-8. В 2021 году между Ганой и Чехией был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам оборонного сотрудничества. В последние годы делегации чешской оборонной промышленности посетили Гану, Буркина-Фасо и Того, а компании Aero Vodochody, LOM Praha, Excalibur Army, SVOS, European Air services и Transcon предлагали африканским странам свои решения и услуги.

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Кредитование
Страны
Буркина-Фасо
Гана
Сенегал
США
Чехия
Продукция
EMB-314
L-39
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Aero Vodochody
Embraer
Textron
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