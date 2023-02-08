Истребители российского и индийского производства впервые совершили посадку на палубу авианосца Vikrant ВМС Индии

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Легкий истребитель индийского производства LCA и истребитель российского производства МиГ-29К впервые сели на палубу индийского авианосца INS Vikrant, который был передан Военно-морским силам Индии в сентябре 2022 года. Об этом сообщает индийская пресса со ссылкой на национальное военное ведомство.

Как утверждается в пресс-релизе ВМС Индии, первые посадки самолетов на индийский авианосец продемонстрировали возможность страны строить и принимать на вооружение крупные корабли, предназначенные для базирования истребителей. Легкий истребитель LCA представляет собой прототип создаваемого в Индии палубного истребителя NEDBF. Программа по созданию данного истребителя рассчитана на 10 лет.

До тех пор, пока Индия не примет на вооружение истребители собственного производства, на авианосце Vikrant будут базироваться самолеты-истребители российского производства МиГ-29К. Командование ВМС Индии рассчитывает, что уже к маю-июню 2023 года авианосец Vikrant будет полностью боеспособен. До этого времени летчикам морской авиации предстоит совершить еще несколько испытательных полетов с палубы авианосца.

В настоящее время морская авиация ВМС Индии имеет на вооружении 40 из 45 приобретенных в Российской Федерации в 2009-2010 гг. истребителей МиГ-29К. Они базируются на авианосце Vikramaditya (это модернизированный бывший российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»).

В перспективе Индия рассчитывает заменить МиГ-29К 26 истребителями иностранного производства. Сейчас главными конкурентами на роль истребителя для авиации ВМС Индии являются модификация французского истребителя Rafale и американский F/A-18 Super Hornet.

INS Vikrant представляет собой первый авианосец именно индийского производства. Его начали строить в 2009 году, в 2013 году авианосец спустили на воду и продолжили дальнейшие работы. Наконец, осенью 2022 года он был официально принят в состав Военно-морских сил Индии. Он рассчитан на 1700 человек экипажа и размещение 26 самолетов-истребителей морской авиации.