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ТАСС

Telegraph: поставки оружия Украине рискуют истощить запасы ВС Британии

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Leclerc
Leclerc.
Источник изображения: AP

Теневой министр обороны в правительстве лейбористской партии Джон Хили считает, что Соединенному Королевству необходима перезагрузка государственной оборонной программы

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британия может истощить имеющиеся запасы вооружений, поставляя оружие на Украину. Об этом заявил теневой министр обороны в правительстве оппозиционной лейбористской партии Великобритании Джон Хили в интервью газете The Daily Telegraph, опубликованном во вторник.

По его словам, Британии необходимо в срочном порядке восполнить запасы, из которых осуществляются поставки Украине, иначе британская армия рискует остаться без необходимых вооружений. "Украина истощает наши военные запасы, а правительство действует слишком медленно чтобы восполнить их", - сказал Хили. Политик считает, что Соединенному Королевству необходима перезагрузка государственной оборонной программы, которая бы ускорила развитие оборонной промышленности и перевооружение британских войск.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники проинформировал, что британская армия не имеет достаточного количества боеприпасов и укомплектованных подразделений на случай вооруженного конфликта с участием сил НАТО. Сообщалось, что для замещения оружия, отправленного на Украину, оборонный бюджет королевства необходимо увеличивать на £3 млрд ($3,6 млрд) в год. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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