Американская компания показала возможности нового противодронового лазера HEL

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В сети появился видеоролик, демонстрирующий возможности новой противодроновой лазерной установки HEL, предназначенной для использования против беспилотников и небольших ракет. Его опубликовала американская компания Raytheon.

Комплекс мощного лазерного оружия, разработанный компанией Raytheon Intelligence & Space, призван дополнить самый нижний уровень противовоздушной обороны американской армии. Информация с радаров будет передаваться на лазерную установку HEL.

Возможности установки были проверены ранее, в марте 2022 года, на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, где комплекс действовал вместе с ЗРК малой дальности NASAMS (National Advanced Surface -to-Air Missile System). В ходе испытаний установке удалось сбить девять беспилотников Группы 1 и Группы 2 (массой до 25 кг).

Лазерные системы были разработаны на предприятии RI&S в Техасе. В компании утверждают, что установку можно будет использовать как на суше, так и на море, и в воздухе. Такое решение хорошо подходит для обеспечения противовоздушной защиты военных баз, аэродромов, стадионов и других объектов как военного, так и гражданского назначения.

К основным преимуществам установки относят попадание в цель со скоростью света, отсутствие побочных эффектов после поражения цели, компактность и возможность монтировать установку на самые разные платформы, нулевые затраты на выстрелы, низкие требования к ремонту, упрощенную логистику.

В компании подчеркивают, что лазерная установка может бороться как с одиночными беспилотниками, так и с роем дронов, оперативно переключаясь с одной цели на другую. Кроме того, установку можно использовать против небольших ракет.