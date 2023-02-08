СМИ: Минобороны доработало форму для участников спецоперации

РБК: Минобороны доработало форму для военных, участвующих в спецоперации на Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минобороны России доработало форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Как уточняется, внешний вид формы "в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей". При этом собеседник РБК не уточнил, на каких предприятиях планируется организовать производство.

В военном ведомстве также подтвердили разработку образцов "формы нового поколения", отметив, что при работе учитывались "пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО".

В состав обмундирования, как объяснил источник, входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы.

"Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные)", — уточнили в Минобороны.

Поставку новой полевой формы в вооруженные силы запланировали на ближайшую весну.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.